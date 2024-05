È Serie A, Benitez esalta Pecchia: "Contento per Fabio, ora sia meno modesto"

"Se me l'aspettavo? Sinceramente sì. Come ho detto più volte, Fabio è un allenatore intelligente e con molto entusiasmo, gli auguro un grande futuro anche in Serie A". Adesso si può dire davvero: il Parma è in Serie A dopo il pareggio per 1-1 con il Bari e tra i tanti complimenti, quelli del maestro Rafa Benitez saranno i più apprezzati dal suo allievo. Il Fabio in questione è Pecchia, l'allenatore che ha riportato i crociati in Paradiso dopo anni di purgatorio.

Pecchia e il Parma hanno scritto la storia. La sorprende?

"Assolutamente no, tutti quelli che conoscono Fabio sanno della sua capacità. Se non ricordo male, il Parma è la terza squadra con la quale ha raggiunto la promozione e questo già dà una conferma del suo livello come allenatore. Ora deve riuscire ad essere meno modesto e farsi valere perché io credo che possa competere con i migliori allenatori italiani in Serie A, ha solo bisogno di una squadra per farlo e credo che il Parma possa essere il club giusto, perché conoscenza ed esperienza oramai ne ha in abbondanza".

Quando festeggerete insieme?

"Spero presto. Sono già stato a Parma molti anni fa per studiare Nevio Scala ei suoi allenamenti e spero di andare a festeggiare la promozione con il mio amico Fabio".

Lei e Fabio Pecchia vi siete sentiti in questo periodo?

"Si certamente: siamo in contatto e, quando posso, guardo alcune delle sue partite e penso che sia riuscito a formare una squadra solida, equilibrata e competitiva. Non si ottiene un successo del genere per caso".

Quale calciatore l'ha colpita di più?

"Non mi sembra giusto parlare di un solo giocatore: penso che il portiere e la difesa abbiano dato solidità alla squadra, a centrocampo abbiano dimostrato di avere qualità ed equilibrio, ma non possiamo dimenticare i due esterni d'attacco: Benedyczak e Dennis Man che hanno segnato tanto e questa è stata, senza dubbio, una delle chiavi per il successo della squadra. Per come la vedo io, nel complesso il Parma è una squadra che mantiene l'ordine e l'equilibrio, riescono ad essere aggressivi, spesso fanno una pressione alta, sfruttando al meglio i giocatori di fascia".

Cosa le ha fatto capire che potesse diventare un grande allenatore nel periodo che avete condiviso?

"Ci sono tante situazioni quotidiane che già quando lavoravamo insieme facevano capire che Fabio sarebbe diventato un buon allenatore perché è intelligente e cercava sempre di imparare da tutti. Quando parlavamo di calcio Fabio faceva sempre un'analisi ponderata e ragionata. L'unico dubbio che ho avuto sulla sua capacità è stato quando giocavamo a carte tra i membri dello staff tecnico. Giocavamo a Mus, un gioco spagnolo, e lui era il mio compagno: Fabio stava imparando e mi faceva perdere le partite perché, ogni tanto, faceva errori. Non sono così sicuro che sia migliorato da questo punto di vista (ride ndc).

Mister Benitez, le manca l'Italia?

"Ho sempre amato l'Italia come paese e, ovviamente, anche a livello calcistico. Ho lavorato ed ho vinto vari titoli nelle mie due tappe lì. Mi piace l'Italia".