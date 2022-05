Bernabé convocato dalla Spagna Under21

Man mano che il tempo passa rischiano di aumentare i rimpianti sia del Parma che di Enzo Maresca. Per il fatto di non aver avuto a disposizione Adrian Bernabé dall'inizio. Lo si è visto in questa seconda tornata di campionato cosa è stato in grado di fare il centrocampista spagnolo, che ha messo da parte il brutto momento legato al problema di salute che aveva messo a repentaglio la sua giovane carriera, e ha trascinato il Parma per diverse partite. E ora va a giocarsi due gare di qualificazione a Euro23 con la sua Nazionale Under 21. La Spagna di Luis de la Fuente lo ha convocato per le partite contro Irlanda (3 giugno) e Malta (7 giugno).

La notizia era nell'aria, ma adesso è diventata ufficiale: autore di una stagione straordinaria a livello personale, arricchita con 5 gol (4 ad aprile) e un assist in 16 presenze, Bernabé è di sicuro la nota più lieta dentro un'orchestra che ha suonato per tutto l'anno una musica che non è piaciuta. Il loggione del Tardini, abituato come il Teatro Regio alla lirica di un certo livello, ha spesso salvato dalle brutte prestazioni offerte dalla squadra quest'anno il piccolo centrocampista di Barcellona, spinto al Parma da Enzo Maresca. Ha convinto tutti, a maggior ragione dopo aver rischiato una brusca frenata per colpa di un problema di salute per il quale è servita l'operazione e la lunga riabilitazione.

E' toccato poi a Iachini lavorare sul prodotto grezzo, rifinirlo e consegnarlo al Parma nelle vesti di play. Davanti alla difesa, Bernabé è salito sugli scudi, risultando essere una piacevole sorpresa che il Parma si godrà - a meno di clamorose offerte - anche l'anno prossimo. Comincerà da lui il nuovo corso, quello che dovrebbe riportare il club di Krause in Serie A.