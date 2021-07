Bernabé in città, e c’è anche De La Pena

Il primo assaggio di Parma per Adrian Bernabé non poteva che avvenire in un noto ristorante del centro. Nella città della gastronomia Unesco, lo spagnolo assieme al suo agente Ivan de la Pena, al direttore dell’area tecnica Javier Ribalta e a Massimiliano Notari, capo dell’area scouting, ha avuto modo di familiarizzare con il suo nuovo mondo. Dopo le visite mediche, la promessa che in Spagna avvicinano a David Silva, è pronto per cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Parma.