Bernabé: "Stiamo lavorando bene, cerchiamo di fare gruppo. L'anno scorso poco compatti"

Andria Bernabé deve osservare un po' di riposo per via di una distorsione alla caviglia. Presenta una vistosa fasciatura quando sale sulla tribunetta accompagnato dal vice Team Manager Riccardo Gatto. Mentre i compagni sul campo del Centro Sportivo di Celledizzo provano a mettere in pratica le situazioni provate in questa settimana di lavoro, lo spagnolo racconta le sue sensazioni ai canali ufficiali del club. "L'affetto dei tifosi è importantissimo per noi - spiega Bernabé - come giocatori abbiamo bisogno di loro per preparare la nuova stagione, che speriamo sia buona per noi. Il nuovo staff è molto preparato, hanno fatto un gran lavoro lo scorso anno a Cremona. Abbiamo corso tanto, facendo un buon lavoro, e mi piace molto l'idea di gioco del mister. Speriamo che i tifosi possano godere del nostro gioco. Noi stiamo tentando di fare gruppo anche fuori dal campo, perché l'anno scorso forse non siamo stati un gruppo compatto: per conseguire gli obiettivi dobbiamo essere più squadra e più amici tra noi. Vogliamo ringraziare i tifosi, lavoriamo tutti i giorni anche per loro".