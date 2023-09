Bogdan nuova regina del Parma ladies Open: "Gioco per la mia felicità"

Ana Bogdan è la nuova campionessa del Parma Ladies Open presented by Iren. La rumena mette le mani sulla terza edizione del torneo, quest’anno WTA 125, organizzato da MEF Tennis Events e dal TC Parma. In un Centrale gremito per l’occasione, la finale si è conclusa con il punteggio di 7-5 6-1 in favore della seconda testa di serie, che si è imposta su Anna Karolina Schmiedlova. Il successo finale permette a Bogdan di mettere in bacheca il terzo WTA 125 della carriera, dopo quelli vinti nelle ultime due stagioni a Iasi. La manifestazione femminile si conferma un successo, come testimoniato dall’affluenza di pubblico nella giornata conclusiva. Tra le autorità presenti ha partecipato alla premiazione anche il sindaco di Parma Michele Guerra, che ha chiosato sul legame tra la città ed il grande tennis. Nel doppio il titolo è andato a Dalila Jakupovic e Irina Khromacheva, capaci di regolare Anna Bondar e Kimberley Zimmermann per 6-2 6-3.

Bogdan, missione compiuta – Dopo essere passata attraverso il mix di emozioni che ha caratterizzato la semifinale dello scorso anno, Ana Bogdan è tornata a Parma con l’unica volontà di alzare al cielo il trofeo. Ai nastri di partenza come seconda testa di serie, la trentenne di Iasi ha condotto un torneo impeccabile e nell’atto conclusivo è riuscita ad imporsi per 7-5 6-1 ai danni della prima testa di serie Anna Karolina Schmiedlova: “Lo scorso anno dopo aver perso in semifinale avevo già deciso di tornare per provare a vincere. Come ho detto tante volte questa settimana amo l’Italia, sto bene in questo circolo e sono contenta di com'è andata”. Alla vigilia dell’esame più importante, Bogdan inseguiva 3-1 negli scontri diretti contro Schmiedlova. L’unico precedente vinto dalla rumena si era consumato lo scorso anno proprio al TC Parma e si concluse con lo score di 6-2 3-6 6-3: “Non me lo ricordavo devo ammettere. Anna Karolina è una giocatrice tosta, solida e molto continua. Questa finale però la volevo proprio vincere e ci ho messo il cuore per concluderla con un bel ricordo”. Solo due mesi fa Bogdan si è spinta alla posizione numero 39 del ranking mondiale, suo best ranking. Con il successo ottenuto a Parma scalerà dieci posizioni ed inizierà la prossima settimana da numero 61 WTA. “Per me non è stato un anno facile, ma ho lavorato duramente con il mio team ed ogni settimana do il massimo ovunque io vada - racconta la tennista di Sinaia -. Tutte le giocatrici incontrano difficoltà, io voglio sempre fare del mio meglio senza pensare al ranking. Alla fine ciò che conta è essere felici”. Nonostante la sconfitta finale si rivela una settimana proficua anche quella di Anna Karolina Schmiedlova, che ha sfiorato un titolo che le manca da due anni, quando nel 2021 si aggiudicò il WTA 125 di Belgrado. La slovacca resta in top 60 ed è pronta ad affrontare gli ultimi mesi della stagione.

Marchesini: “A Parma ci sentiamo a casa” – L’entusiasmo delle partecipanti certifica il rinnovato successo del Parma Ladies Open, torneo che si è ritagliato un posto nel calendario WTA. Questo non può che essere motivo di entusiasmo per Marcello Marchesini, direttore della manifestazione e presidente di MEF Tennis Events: “Il bilancio è positivo. Venivamo da due WTA 250, quest’anno come tutti sanno siamo dovuti tornare al WTA 125, ma speriamo di poter tornare ad organizzare qui un torneo WTA 250. Questo è quello che tutti auspichiamo: noi, la Federazione, il circolo, la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Parma”. A sua volta il TC Parma si è confermato una location d'eccezione per la rassegna che aggiunge Ana Bogdan al suo albo d’oro: “Il legame affettivo con il TC Parma va oltre la kermesse, qui ci sentiamo a casa. Quest’anno abbiamo ottenuto il supporto della regione Emilia-Romagna che con entusiasmo ci ha accordato il patrocinio ed il contributo, grazie al dottor Giammaria Manghi che ha voluto sostenere questa edizione. Lo stesso vale per il Comune di Parma che ormai ha inserito questo evento nel proprio calendario cittadino”. La stagione di MEF Tennis Events proseguirà con il Challenger di Olbia, new entry del 2023: “Dal 15 al 22 ottobre al TC Terranova organizzeremo l’ATP Challenger 125 di Olbia. Ci aspettiamo un’ottima entry list essendo l’unico torneo 125 della settimana. Attendiamo di scoprire la risposta della città, ma sono contento che la Regione Sardegna ed il Comune di Olbia abbiano subito abbracciato l’iniziativa”.

Risultati sabato 23 settembre

Finale

Ana Bogdan (2) b. Anna Karolina Schmiedlova (1) 7-5 6-1

Finale doppio

Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva (3) b. Anna Bondar/Kimberley Zimmermann (1) 6-2 6-3e