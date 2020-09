Bologna-Parma LE ULTIME | Attacco decimato, staffetta Gervinho-Karamoh

Dal nostro inviato

BOLOGNA - C’è un Parma da inventare: l’avventura di Fabio Liverani comincia segnata dai vecchi problemi che sono stati un po’ quelli di Roberto D’Aversa. Gli infortuni dell’ultima ora e gli uomini contati. Preparare una partita così importante, sapendo che a disposizione non si hanno giocatori come Kurtic e Inglese – per fare due nomi – non deve essere edificante. Nel Parma con poche certezze, gli esperimenti non aiutano certo a cementificare l’identità di una squadra che al 5 ottobre non sarà questa. O per lo meno sarà modificata ulteriormente dal mercato. In occasione del derby con il Bologna, a Liverani mancheranno – oltre ai due titolari sopra citati - Gagliolo e Scozzarella. Si consideri che anche Juraj Kucka, non al meglio al pari di Cornelius, pare frenato da qualche problema fisico. Con Kurtic fuori, gli uomini in mezzo sono veramente pochissimi e le scelte obbligate.

Sistemata la catena difensiva di destra, con Laurini che dirotta Darmian sulla mancina, il problema di Liverani è l’attacco. Con Gervinho a mezzo servizio (dovesse partire titolare sarebbe una forzatura), resta da capire quanti minuti ha nelle gambe Karamoh. E chi eventualmente dietro uno dei due possa fare da trequartista. I giocatori a disposizione sono pochi, Brugman guiderà il comando delle operazioni, mentre Hernani e Kucka (o Dezi) agiranno ai suoi lati. Potrebbe esserci una chance da titolare anche per Luca Siligardi, il trequartista più trequartista di tutti in rosa (assieme a Dezi), ammesso che Liverani possa permettersi due punte sostenute da un dieci.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Medel; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All: Mihajlovic.

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Laurini, Iacoponi, BrunoDarmian; Kucka, Brugman, Hernani; Dezi, Karamoh; Gervinho. All: Liverani.