Speranza Gervinho: torna in gruppo e vede il Bologna

Speranza Gervinho. Fabio Liverani spera nel più breve tempo possibile di recuperare il suo attaccante, colui che consente al tecnico una variante tattica non indifferente. Il derby è lunedì, Gervinho ha lavorato parzialmente con i compagni dopo due settimane quasi piene di lavoro individuale. E' ancora presto, ma c'è una piccola speranza per provare a forzare la mano. Magari non dal 1', anche a partita in corso l'ivoriano può essere decisivo. Nel tridente, oppure vicino a una punta di peso, Cornelius probabilmente, Gervinho potrebbe debuttare in questo campionato - il terzo - con la maglia del Parma. Nel derby.

