Bonaccini premia la Ghiretti: "Talento, tenacia, impegno. Grazie per le emozioni che ci sa regalare"

Uno straordinario risultato agonistico per Giulia Ghiretti, vincitrice ad agosto dell’oro nei 100 metri rana SB4 ai Mondiali di nuoto paralimpico di Manchester. Per l’atleta di Parma si tratta solo dell’ultima affermazione in ordine di tempo in ambito nazionale e internazionale: un percorso sportivo ed umano che oggi in Regione, a Bologna, ha ricevuto anche il riconoscimento del presidente Stefano Bonaccini. “Una bellissima impresa! Complimenti ad una persona e atleta speciale”. Questo il messaggio contenuto nella targa che Bonaccini ha consegnato alla campionessa nel corso dell’incontro. “Questo risultato è la conferma di un grande talento, che unito a una dose straordinaria di tenacia, impegno, voglia di farcela hanno portato Giulia ai vertici dello sport internazionale- ha detto Bonaccini -. Giulia è la dimostrazione del valore umano e sociale dello sport. Un valore che va al di là dei sia pur fondamentali risultati agonistici, e che dobbiamo coltivare e promuovere, con un’attenzione particolare ai più giovani. È quello che stiamo cercando di fare come Regione, sostenendo tutte le discipline, a partire da quelle paralimpiche, che hanno uno spazio sempre più importante nella nostra programmazione. Oggi sono felice e orgoglioso di poter esprimere a Giulia tutta la riconoscenza mia e dell’Emilia-Romagna per le emozioni che ci ha saputo regalare e per aver contribuito a tenere alto il prestigio della Sport Valley emiliano-romagnola sulla scena internazionale.

“Ricevere questo riconoscimento mi fa molto piacere – ha detto Giulia Ghiretti -. Sono e mi sento emiliana, tanto che dopo diversi anni a Milano per studiare ho voluto con forza tornare a Parma, stravolgendo la mia organizzazione, perché questa terra e la sua gente mi mancavano troppo. Questo premio non è un attestato di stima soltanto formale da parte della Regione Emilia-Romagna, molto attenta allo sport, e del suo presidente Bonaccini. C’è della concretezza. Non posso dimenticare infatti che il presidente in prima persona mi fu vicino anche durante il periodo del Covid, quando riuscii a partecipare in extremis agli Europei di Funchal del 2021, ovviamente da vaccinata e negativa e nel pieno rispetto delle norme, quando in famiglia si erano registrati casi di positività: un’attenzione, quella di allora e quella di oggi, per le quali non posso far altro che dire grazie”. Alla iniziativa ha partecipato anche Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione. Nata a Parma, Giulia Ghiretti vive a Milano, dove si è laureata al Politecnico in Ingegneria biomedica. Sin da bambina ha praticato la ginnastica artistica. Avvicinatasi al nuoto per ragioni fisioterapiche - dopo un incidente durante un allenamento al trampolino elastico che le ha causato una lesione alla colonna vertebrale - ha conquistato tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei 24 medaglie internazionali. È detentrice anche di 50 titoli nazionali. Ai Campionati mondiali di nuoto paralimpico di Città del Messico, nel 2017, è stata portabandiera della Nazionale italiana di Nuoto paralimpico. Ha scritto un libro autobiografico uscito nel 2023: “Sono sempre io”, insieme al giornalista Andrea Del Bue, edito da Piemme, in cui racconta la sua storia di eccezionale normalità.