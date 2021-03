Bosi: "Il trasferimento delle Zebre? Sbagliato, portano il nostro marchio in giro per il mondo"

"Le Zebre sono Parma". Comincia così l'intervento dell'Assessore allo Sport Marco Bosi, che su Facebook, prende posizione sulla vicenda che riguarda il paventato trasferimento della franchigia di Rugby da Parma a Padova

"Le Zebre - dice il vicesindaco - oggi portano il marchio di Parma in tutto il mondo e creano indotto sul territorio ogni volta che giocano in casa (ovviamente non in periodo covid). Inoltre si distinguono da sempre per la diffusione di valori positivi e sostenendo cause giuste, come l'impegno contro la violenza di genere.

È vero, in questi anni non si è compreso a pieno quanto le Zebre fossero Parma. Non è il momento di gardare al passato cercando dei responsabili, ma di rimboccarsi le maniche per il futuro. Il Comune di Parma da anni sostiene anche con un contributo economico le Zebre e da quest'anno anche la Regione Emilia-Romagna.

Abbiamo uno degli impianti rugbistici più importanti d'Italia, perdere la squadra sarebbe una sconfitta su tutti i fronti. L'appello è quindi al mondo imprenditoriale ad avvicinarsi alla famiglia delle Zebre e toccare con mano perché un investimento sulle Zebre è un investimento su Parma".