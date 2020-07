Brescia-Parma LE ULTIME | Grassi fa il play, Caprari nel tridente

DAL NOSTRO INVIATO

BRESCIA - A salvezza aritmetica acquisita, e mai messa in discussione – per la verità – il Parma va a Brescia con la mente sgombrissima, con la voglia di fare bene e la possibilità di dare seguito a quanto di buono fatto contro il Napoli. C’è da battere un Brescia retrocesso, che ha dalla sua solo l’orgoglio di poter chiudere dignitosamente il campionato. Onorandolo. Mentre la società prepara l’ingresso a bordo dei nuovi soci, la squadra è partita alla volta di Brescia. Sono rimasti a casa Brugman, Hernani, Scozzarella, Radu e Cornelius. Il primo squalificato e infortunato, gli altri in fase di recupero.

LA DIRETTA

Per D’Aversa qualche dubbio di formazione c’è: metterà dentro gli uomini migliori per centrare l’obiettivo tre punti, o farà un po’ di turnover tenendo contro della sfida quasi proibitiva con l’Atalanta? Davanti a Sepe, i soliti: Darmian, Iacoponi che rientra dopo un mezzo turno di riposo, Bruno Alves e Pezzella, promosso dopo la prova convincente contro il Napoli. Il vero problema è a centrocampo: Grassi è uscito malconcio dalla sfida di mercoledì sera, Scozzarella e Brugman sono out, Hernani è fermo. Sarà l’ex Napoli a ricoprire il ruolo di play? Uno tra lui e Kucka, con al fianco Kurtic e Barillà pronto a insidiare come al solito lo sloveno.

Davanti il tridente tecnico e veloce: Kulusevski, Karamoh e Gervinho restano i favoriti per partire dall’inizio. Anche se Caprari, dopo la buona prova offerta contro il Napoli, ci spera.

PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-4-2): Alfonso; Semprini, Gastaldello, Papetti, Mateju; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Ayé. All: Lopez

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Grassi, Kurtic; Kulusevski, , Gervinho, Caprari. All: D’Aversa