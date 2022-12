Brescia-Parma 0-1 | Man di fino trova l'angolo giusto

Squadra in casa

Fabio Pecchia vuole mettersi alle spalle la brutta prestazione dei suoi contro il Benevento. A Brescia, il Parma ha un solo risultato a disposizione per restare agganciati al treno delle prime due: la vittoria. Somiglia già alla partita dello scorso anno, quella che di fatto ha costretto Iachini a salutare con qualche giornata d'anticipo i Playoff, obiettivo minimo dopo la stagione fallimentare disputata fino a lì. Adesso ci sarebbe tutto il tempo di correggere il tiro, c'è un'altra situazione e soprattutto c'è un'altra classifica che però va mantenuta. Il Parma ha perso terreno dopo le due sconfitte consecutive al Tardini, in tre gare ha conquistato solo un punto e ha visto le prime due allontanarsi.

Senza Mihaila e Camara, Pecchia ha il dubbio Inglese uscito durante l'intervallo di Parma-Benevento. L'allenatore del Parma vuole valutare fino all'ultima rifinitura. In difesa dovrebbe rientrare Delprato. Il terzino ha smaltito l'infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori nella gara con il Benevento e va a posizionarsi sulla destra pronto a costruire la catena con Sohm o Bernabé. Viste le difficoltà, lo spagnolo potrebbe spostarsi come a Salerno sull'esterno e lasciare spazio a Estevez per una mediana più coperta. Dall'altra parte dovrebbe esserci Man, con Vazquez pronto al riscatto dopo l'orrenda prestazione di giovedì.

PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-4-2): Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Benali, Van de Looi, Labojko, Ndoj; Ayè, Bianchi. All: Clotet

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Balogh; Juric, Estevez; Bernabé, Vazquez, Man; Tutino. All: Pecchia.