Brescia-Parma 0-2 LE PAGELLE | Bernabé e Man devastanti

Le pagelle di Brescia-Parma 0-2.

Chichizola 5,5 - Distratto, avvia l'azione che porta Moncini a concludere in rete (posizione irregolare). Sbaglia un paio di rinvii e cicca una presa.

Delprato 6 - Solita gara con pochissimi bassi e molti alti. Puntuale, preciso, pulito. Fa bene le due fasi, anche se davanti non ha tanto lavoro da sbrigare perché fa tutto Man.

Balogh 6 - Il Var corregge giustamente la decisione di Ayroldi: Botond tocca con il petto e non con la mano. Attento nel primo tempo, rischia nel secondo quando si aggancia con Bianchi. Non è rigore neanche questo.

Circati 6,5 - Si spinge a cercare gloria e, per questione di pochissimo, non la trova. Andrenacci gli nega il gol che aveva provato a segnare di testa.

Coulibaly 6,5 - Dinamismo e quantità, alternati a qualità nelle giocate. Crescita esponenziale: a destra e a sinistra, non fa differenza.

Hernani 6 - Mediana inedita con il brasiliano e Cyprien. Reparto efficace quando deve rompere il possesso avversario. Prova ad andare al tiro ma non centra il bersaglio.

Cyprien 6 - Acquista piano piano fiducia e consapevolezza, dimostrando che in questo gruppo può starci alla grande.

81' Estevez sv.

Man 7,5 - Al 5' dà subito un saggio delle sue qualità: salta due avversari e mette dentro con l'esterno sinistro. Primo pericolo per il Brescia che gli porta fortuna dato che al 24' trova l'ottavo gol in campionato. Mette la partita in ghiaccio e si diverte finché sta in campo. Poi Pecchia lo richiama e lui se la prende. Ma va bene così.

69' Charpentier 6 - Entra a partita indirizzata ma contribuisce

Bernabé 7,5 - Quinto gol, come con Iachini. Sesto in stagione, se si conta la Coppa Italia. In crescita, padrone del ruolo (trequartista, per l'occasione), tanta personalità con il pallone tra i piedi.

82' Sohm sv.

Mihaila 6,5 - Parte a sinistra, svaria, gioca in mezzo e a destra. Mobile, va alla conclusione e trova Andrenacci. Spesso coinvolto, giocatore recuperato.

69' Camara 6 - Qualche spunto a partita già avviata. Minuti che gli serviranno per crescere.

Colak sv - Dura solo un quarto d'ora la sua partita. Non era titolare dalla gara di La Spezia, in questo momento non gli gira benissimo.

16' Benedyczak 6 - Corre, lotta e non si risparmia. Contribuisce a tenere in apprensione la retroguardia del Brescia.

Pecchia 7 - Ventiquattresima vittoria nel 2023, dodicesima nel torneo. 101 punti nella sua gestione, 41 in questo campionato. 2,16 a partita. Numeri da grande in un campionato che sta letteralmente dominando.