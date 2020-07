Kulusevski 'forza nove': anatomia di un fenomeno

Il nono gol è una pennellata d’autore: il nono assist è un esempio di forza fisica e intelligenza tattica. Il mix perfetto per un giocatore che non si ferma solo all’estro, ma che si completa con una competitività unica che lo mette in perenne sfida con se stesso. La mentalità dei campioni: Dejan Kulusevski ha trovato quest’anno nel Parma un valido alleato.

E in Roberto D’Aversa un maestro paziente che ha saputo aspettarlo, difenderlo dalle pressioni, responsabilizzarlo e caricarlo. I risultati sono sotto gli occhi di mezzo mondo, quello che è stato l’hanno visto tuttI. Le ultime due partite in maglia Parma serviranno al ragazzo per centrare il suo personalissimo obiettivo della doppia cifra: sia in termini di assist che di gol.

Una settimana per provarci, 180’ per tagliare un altro traguardo. In classe 2000 più decisivo del nostro campionato, sul podio d’Europa per assist e gol fatti, esterno, mezzala, regista: giocatore universale che ha fatto le fortune di un Parma bravo a legarsi al suo talento e a metterlo a disposizione della squadra che lavora con lui e per lui.

Il resto del suo sconfinato repertorio è già in un bagaglio a mano, pronto per sbarcare a Torino, sponda Juventus, per continuare a stupire tutti con la sua calma glaciale. Dejan “il freddo” ha convinto ancora. Ha portato tutti dalla sua parte: il lockdown gli è servito per mettersi a posto fisicamente, eliminare gli acciacchi che ne hanno condizionato una minima parte di stagione e presentarsi tirato a lucido dal punto di vista fisico. Per la cavalcata. Il suo talento aveva bisogno di fiducia per sbocciare: l’ha trovata nel Parma.