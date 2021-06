Brunetta e il Parma ancora insieme

Nelle prossime ore sarà ufficializzato il rinnovo del prestito dell'argentino. Per la porta si segue Javi Diaz del Siviglia, ma non è una pista calda

Manca solo l'ufficialità, ma il Parma e l'entourage di Brunetta in queste ore hanno definito il rinnovo del prestito dal Godoy Cruz. Manca solo il documento controfirmato dal club argentino, ma anche l'accordo tra i club è stato definito. Brunetta sarà un calciatore del Parma anche l'anno prossimo, il direttore tecnico Javier Ribalta è convinto che il calciatore argentino possa fare bene anche in Serie B. E i dialoghi con Maresca in questo senso sono stati molto positivi, tanto che il neo tecnico del Parma avrebbe dato l'assenso alla conferma del calciatore.

Si continua a lavorare in vista del portiere. Piace Javi Diaz, 24enne del Siviglia.