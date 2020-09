Bruno Alves, priorità al Parma ma il Genoa ci prova

Il Parma cambia pelle. Il mercato prosegue sotto traccia, la società ha programmato i suoi investimenti, con lo scopo di consegnare a Fabio Liverani i giocatori funzionali al suo modo di interpretare il calcio. Ma il mercato in entrata sembra essere bloccato dalle uscite. E tra quelle programmate ci sarebbe anche quella che riguarderebbe Bruno Alves. Il capitano ha ribadito la sua volontà di chiudere la carriera nel Parma, legato da un altro anno di contratto con la squadra crociata. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore portoghese non sarebbe uno dei punti fermi del nuovo corso, dettato dalla politica di ringiovanimento della rosa e del contenimento dei costi. Per questo avrebbe preso in considerazione l'idea del Boavista. Ma su di lui si sono accese le sirene del Genoa, in particolare le attenzioni dell'ex direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, che avrebbe formulato un'offerta al difensore di Povoa de Varzim. Un anno in Liguria, con la promessa di essere un punto fermo della retroguardia di Maran. La priorità di Bruno Alves sarebbe quella di dare precedenza al Parma: il capitano aspetta una mossa dalla società.

