Buffon: “Abbiamo una maglia da rispettare”

"Per celebrare l’anniversario dell’esordio e onorare questa splendida maglia, speravo in un risultato migliore, per me e per la squadra.

Prendiamo questo punto e pensiamo al prossimo impegno, perché abbiamo una storia, una maglia, una società ed una tifoseria da rispettare". Le parole che Gigi Buffon, capitano del Parma scrive sui social, sono macigni. Al di là della presa di responsabilità è di coscienza di una situazione complicata, è come se il portiere volesse invitare qualcuno a capire una situazione che peggiora di domenica in domenica.