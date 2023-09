Buffon elogia il Parma: “Campionato strepitoso”

"Il Parma sta facendo campionato strepitoso". Lo ha detto l'ex capitano crociato Gigi Buffon, ospite al talk show in onda su Dazn e condotto da Pier Luigi Pardo. Il capo delegazione della Nazionale di Luciano Spalletti, a Supertele ha commentato il momento d'oro dei suoi ex compagni, al primo posto in solitaria nel campionato di Serie B e reduci da un 5-0 rifilato al Catanzaro a domicilio: "Sono ultra felice per i ragazzi e per la gente di Parma. Posso dire che è stato un anno e mezzo complicato, dal mio arrivo fino a marzo dell’anno scorso. Fino ai playoff col Cagliari, diciamo così. Abbiamo inanellato risultati positivi intraprendendo un percorso virtuoso".