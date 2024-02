Buffon: "Ho commesso parecchi errori: non ricomprerei il diploma"

"Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto quando ero giovane - ha raccontato il portiere ex di Juve, Parma e Psg -. Quello di cui vado meno orgoglioso è di essermi comprato il diploma, non lo rifarei". Durante "Campioni sotto le stelle", a Biella, l'ex portiere crociato Gigi Buffon, ha fatto un excursus sui momenti più importanti della sua carriera e della sua vita, con una menzione particolare nella sua avventura parmigiana: "Non ricomprerei il diploma perché c'è una nota di scorrettezza, è come una scorciatoia e io non sono mai stato uno da scorciatoie. Mi piace pensare che la mia imperfezione dia agli altri un'idea di umanità e mi renda vicino alla gente".