Buffon: “Parma, causa che sento mia: magari smetto se andiamo in Serie A”

"Devo dire la verita: per me la gente capisce perché io continuo a giocare ogni volta che scendo in campo". Lo ha detto Gigi Buffon, il capitano del Parma, a La Domenica Sportiva in onda su Rai2. "Mi è sempre piaciuto spendermi per le cause che sento mie, che mi emozionano e che mi fanno sentire vivo. Come è stata la Juventus per vent’anni o Parigi con il Psg per un solo anno. La gente ha capito anche lì perché valesse la pena continuare e adesso lo faccio per il Parma, una causa che sento mia e che sono tornato a difendere dopo un distacco di anni. C’è emozione e l'emozione produce energia. Se il fisico mi aiuta, con questa energia e con queste prestazioni, perché dovrei smettere? A meno che non mi stufi di giocare a calcio. Ecco: se torniamo in Serie A con il Parma magari smetto perché mi finiscono le emozioni".