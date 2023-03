Buffon: "Continuo solo se vedo mosse tangibili. Mi piacerebbe fare il Direttore Tecnico"

"Se vado avanti? Nella mia mente c’è che se ho entusiasmo ancora, se credo in certi progetti, nelle cose che faccio e nelle cose che mi propongono, ma ci devo credere vedendo delle mosse tangibili però, posso andare avanti di anno in anno". Chissà se ai vertici del Parma hanno colto le parole di Gigi Buffon: tra le righe, il capitano crociato ha fissato un punto. "Devo vedere delle mosse tangibili in quello che mi propongono" ha raccontato alla BoboTv. Un avvertimento alla società che a fine anno, vada come vada, discuterà dei piani immediatamente futuri. In questi giorni difficili per il club, investito dal malessere dei tifosi dopo la sconfitta di Como, quello che ha detto Buffon ha un peso e quasi mette in guardia chi deve fare le prossime scelte. In ogni ambito. Ospite nel salotto di Vieri, incalzato da Antonio Cassano, ha parlato del suo futuro. Gigi è legato al Parma da un contratto che scade il 30 giugno 2024 ma potrebbe decidere di anticipare il termine. "Nella mia idea, sinceramente, c’è di smettere in questa stagione o al massimo nell’altra. Massimo quell’altra. Non me la sento di andare oltre, sono trent’anni che gioco. Se posso le faccio 15-20 partite a grandissimi livelli. Quando ho il focus bello acceso riesco a trovare le letture di 15-20 anni fa. Me lo sento. Se nel lungo, però, devo pensare a un progetto nuovo, di mettermi in discussione con Campionato, Champions League o Nazionale non durerei neanche venti giorni. Credo che tutto abbia un inizio e una fine e la mia fine è stata giusta che sia venuta in quel momento lì. "Buffon ha accantonato ormai il sogno di disputare un altro campionato del Mondo. "Non penso più al Mondiale - dice Buffon - ho accantonato quel pensiero. La vita ti lancia dei messaggi che devi saper accettare. Penso che per quello che ho fatto e per come mi sono speso il sesto Mondiale sarebbe stato un traguardo unico. Per due volte però l’Italia non è andata ai Mondiali, ma ipoteticamente ho fatto una carriera in cui avrei potuto fare sette Mondiali. Ok, magari non da titolare forse, ma ci potevo stare benissimo. Il futuro? La mia indole è quella di sentirmi libero, sognare. Se tra cinque anni divento il Presidente degli Stati Uniti, dico: ci sta. Se finisco al manicomio è uguale. Mi piacciono tante cose, non l'allenatore. Dico un direttore, un Direttore Tecnico. Ecco: il ruolo di Maldini. Paolo ha un bel ruolo e credo che i risultati si siano visti".