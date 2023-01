Buffon, Perugia a rischio: per Pecchia fondamentali i prossimi 180'

Gigi Buffon è in dubbio per la partita contro il Perugia. Il capitano del Parma si è fermato in allenamento per un piccolo fastidio muscolare che mette a rischio la sua presenza al Tardini contro la squadra di Castori sabato pomeriggio. Il capitano crociato ha vissuto una settimana complicata: dalla gloria di San Siro in Coppa Italia contro l'Inter alla goleada subita con il Bari condita da un suo errore decisivo in uscita su Ceter, nell'azione che ha portato al secondo calcio di rigore trasformato poi da Cheddira. Una stagione abbastanza complicata questa per Buffon: su 20 gare, Gigi ne ha giocate solo 4, è rimasto fuori per due mesi e mezzo a causa di un infortunio alla coscia salvo ripresentarsi in splendida forma nel più nobile dei palcoscenici. A San Siro ha mostrato a tutti come si possa essere decisivi anche a 45 anni (li compirà il 28 gennaio prossimo). Ma solo 3 giorni dopo è caduto sotto i colpi di un Bari che ha evidenziato i limiti del Parma, preso a bastonate in Puglia assieme al suo portiere. Per cautelarsi a inizio stagione la società era andata a prendere Leandro Chichizola che probabilmente incrocerà la squadra sabato. Un amarcord vissuto già all'andata. Oltre a Buffon si è fermato anche Antonio Santurro che nella giornata di oggi, mercoledì 18 gennaio, ha lavorato in palestra.

Fabio Pecchia è alle prese con l'ennesimo problema fisico da gestire, con alle porte sono due partite fondamentali per i crociati, attraverso le quali il Parma capirà probabilmente qualcosa in più rispetto al campionato che lo attende da qui alla fine. In sette giorni Perugia prima e Cosenza poi testeranno le ambizioni di una squadra che viene da un periodo grigio: 4 punti nelle ultime sei partite, nelle quali ha subito nove gol. Davanti alla sua gente, la squadra di Pecchia può trovare la benzina con la quale rimettere in moto una macchina che ha mostrato diversi problemi. Nei prossimi centottanta minuti bisognerà riprendere il percorso, seppur tortuoso, che può ancora portare alla Serie A.