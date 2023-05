Buffon: "Playoff?  Ci arriviamo bene, il nostro percorso è convincente e di crescita"

Alla presentazione della partnership fra Parma Calcio e PUMA al Castello di Felino, il capitano crociato Gianluigi Buffon ha rilasciato le dichiarazioni ai media presenti

“Siamo qua per un bellissimo evento che mi fa molto piacere, perché è un ritorno al passato, al mio inizio nel calcio che conta. E che PUMA il prossimo anno sarà lo sponsor del Parma mi gratifica molto e mi rende orgoglioso. Nella vita c’è sempre da imparare, non mi permetto di dar consigli. L’esperienza dei playoff non l’ho mai vissuta, quindi il fatto che a 45 anni la debba affrontare da neofita è un qualcosa che mi fa sorridere e mi piace molto. Ci arriviamo bene, perché negli ultimi 2 mesi il nostro percorso è convincente e di crescita. Però è chiaro che le altre squadre con cui ci contenderemo l’ultima piazza per andare in A sono squadre attrezzate almeno quanto noi per poterci sperare. E come tutte le competizioni dove c’è grande equilibrio, il dettaglio farà la differenza”.