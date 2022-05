Buffon rilancia: "Parma, grazie a tutti ma l'anno prossimo lotteremo per essere protagonisti"

"Ho scelto di tornare a Parma per la bontà del progetto, le potenzialità e le ambizioni societarie. Non basta una stagione al di sotto delle aspettative a farmi cambiare opinione e, in virtù di questo, ho deciso di continuare questo percorso che intendo terminare quando saremo finalmente a destinazione". Il capitano del Parma, Gigi Buffon, ha voluto salutare i tifosi del Parma dando loro appuntamento alla prossima stagione. La vittoria di Crotone non ha avuto alcun valore, la classifica è rimasta molto compromessa e neanche si può dire che i tre punti siano serviti a proiettare il Parma nel futuro. Un futuro che comincerà lunedì, e del quale farà parte anche Gigi Buffon.

"Diciamo che questa si è rivelata una stagione di transizione, utile per prendere la mira per la prossima - scrive il capitano su Instagram. Tutti quanti siamo dispiaciuti per la stagione appena finita. Le premesse e le aspettative erano diverse, ma talvolta anche una stagione sottotono regala gli spunti necessari per non commettere gli stessi errori in quella successiva. Quindi si ripartirà a luglio con un rinnovato spirito, la determinazione e la rabbia giusta per essere protagonisti: non a parole, ma con i fatti! Un grazie a tutti i tifosi e gli sportivi parmigiani, per l'incessante e continuo sostegno, compreso ieri a Crotone. La vostra presenza e il vostro amore per la causa è stato, è e sarà sempre la nostra energia a oltranza, anche nei momenti in cui il serbatoio sarà in riserva. Ci vediamo nella stagione 2022/23, con l'auspicio di potervi regalare ciò che meritate".