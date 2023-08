Buffon riparte dalla Nazionale: sarà il nuovo capo delegazione

"Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani". Parole di Gigi Buffon, che annuncia via social il suo nuovo incarico in azzurro. Sarà il nuovo capo delegazione: accettata la proposta del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. A pochi giorni dal ritiro con il Parma, l'ex capitano crociato riparte dalla Nazionale Italiana, questa volta al fianco di Roberto Mancini per dare via al nuovo corso.