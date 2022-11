Buffon: "Torno presto, c'è bisogno di una spinta a gennaio"

"Sto bene, il mese scorso ho avuto un brutto infortunio che mi terrà fuori un'altra ventina di giorni. La lesione si è ridotta molto e penso che entro metà dicembre mi potrò riaggregare con la squadra. C'è bisogno di dare una bella spinta da gennaio fino a maggio ma la squadra sta andando bene". Così Gigi Buffon "vede" la ripartenza della Serie A a gennaio, parlandone a Radio anch'io sport su Radio 1. Il portiere del Parma ha parlato anche della Juventus e del Napoli. "La Juve, quando ripartirà il campionato sarà da tener d'occhio, con la rosa al completo può far paura. Ma parlare di rimonta in campionato mi pare fuori luogo. Deve accadere che la Juve dia una continuità agli ultimi risultati, ma anche che il Napoli si inceppi. Vedendolo sembra davvero una macchina inarrestabile e perfetta. Credo che in Spalletti e nella piazza ci sia una felicità e una consapevolezza di essere forti, di giocare che altre volte non ho visto".