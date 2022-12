C'è anche un po' di Parma in Nazionale: Delprato convcocato per lo stage

Ci sarà anche un po' di Parma nel prossimo stage della Nazionale di Roberto Mancini. Enrico Delprto, uno dei più continui in maglia crociata, sarà convocato per la prima volta in Nazionale grazie al suo splendido lavoro con indosso la maglia del Parma. L'ex Atalanta, riscattato in estate e di proprietà del club di Krause, sarà a Coverciano martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22, a Mondiale finito. Il Ct, dividerà i suoi in due gruppi di lavoro: quattro allenamenti per testare una cinquantina di profili. Tra questi c'è anche Delprato, che l'ex crociato Fausto Salsano, oggi collaboratore di Mancini in Nazionale, è venuto a vedere spesso al Tardini.

Delprato, autore di 3 gol in questo campionato, è uno dei difensori con più gol all'attivo in Serie B, una garanzia per la squadra di Pecchia. Punto fermo del Parma, la speranza è che possa diventarlo anche degli Azzurri tra non molto.