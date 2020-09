Caccia ai rinforzi: piace El Kaddouri, all'occorrenza anche trequartista

Il Parma ci prova per Omar El Kaddouri: il centrocampista ex Napoli, attualmente al Paok Salonicco, è legato al club greco da un contratto con scadenza nel 2021. La campagna di rafforzamento di Marcello Carli prevede l’allestimento di una squadra che abbia in rosa giovani e giocatori esperti. Omar El Kaddouri, trent’anni compiuti, è uno di quei centrocampisti che potrebbe fare al caso di Liverani. Interno di centrocampo, può ricoprire più ruoli: sa fare all’occorrenza anche il trequartista, oltre che il play davanti alla difesa. In un’ottica di rivoluzione dell’idea tattica, potrebbe essere una pedina importante per permettere al tecnico di poter cambiare volto alla squadra, anche a partita in corso.

