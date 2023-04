Cagliari, con il Parma senza tifosi

No al ricorso presentato al Tar dell'Emilia Romagna (Sezione Prima) del Cagliari contro il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio Tardini per la gara di sabato prossimo. La partita contro il Parma, in programma al Tardini sabato 22 aprile, sarà vietata ai tifosi residenti in Sardegna, dopo gli incidenti riscontrati nella gara contro il Pisa. In una nota comparsa sul sito ufficiale il Cagliari fa sapere che il provvedimento è "del tutto incongruo e privo di fondamento, non essendoci i presupposti per parlare di un giustificato allarme relativo alla sicurezza pubblica per la gara di sabato alle ore 14. Si tratta di una decisione fortemente penalizzante per la tifoseria rossoblù e che discrimina senza mezzi termini il Cagliari e tutta la sua gente, desiderosa di seguire numerosa la squadra anche in trasferta in un momento decisivo della stagione sportiva. Un'assenza, quella di parte del proprio popolo, che lascia a tutto il Cagliari Calcio un grande rammarico per una gestione che poteva essere sicuramente più attenta al contesto e alle fattispecie esaminate".