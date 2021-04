Cagliari-Parma 4-3 LE PAGELLE | Kurtic non chiude i giochi, Mihaila sprinta

Il romeno entra bene in partita, strappa e crea apprensioni a una difesa - quella del Cagliari - in difficoltà

Dal nostro inviato

CAGLIARI - Ecco le pagelle di Cagliari-Parma 4-3.

Sepe 5 – Indeciso sulla lettura del cross di Carboni, prima fa un passo avanti, poi uno indietro e Pavoletti accorcia aiutato anche da Bani. Non pulitissimo sulle traiettorie disegnate dal Cagliari, esce poco sui cross.

Laurini 5,5 – Non spinge tanto. Ha compiti difensivi, il Cagliari butta palloni sugli esterni, lui non è sempre puntuale nelle chiusure né sui raddoppi. Esce dopo un’ora.

dal 60’ Busi 5 – Entra bene, deve stare attento su Lykogiannis, stringere su Joao Pedro che resta largo. Ha poco spazio per accelerare, in un’occasione ha la palla giusta per il contropiede. La sciupa Pellè. Sul gol che condanna il Parma ha colpe. Cerri lo sovrasta.

Osorio 6 – Si fa attrarre troppo dal pallone, legge più traiettorie lui di Bani. Qualche volta lo sorprende Pavoletti, ma nel complesso non trema.

Bani 5 – Fuori tempo sulla lettura del primo gol, Pavoletti lo anticipa e gli mangia il tempo. Si riprende, ma tante scivoloni mettono a rischio la tenuta difensiva.

Pezzella 6,5 – Gol pronti via, un sinistro preciso che si infila alle spalle di Vicario. Sfiora il raddoppio, serve un grande intervento del portiere per negarglielo. Su un suo intervento Valeri fischia il rigore, ma il Var nega.

77’ Dierckx 5,5 – Prima palla della sua zona, scivola e si perde Pavoletti. Entra per dare man forte, ma crolla con tutta la squadra a un passo dalla vittoria.

Grassi 6 – Letture intelligenti, si inserisce, lotta, strappa quando può e dà una mano alla difesa.

Brugman 6 – Sporca qualche linea di passaggio, legge traiettorie, fa qualcosa in meno in fase di interdizione ma è il più lucido. La palla lunga su Cornelius e i calci piazzati sono il suo pane. Peccato per quel tocco poco convinto a Pellè.

Kurtic 4 – Prima sciupa il gol del 4-2, poi guarda Pereiro aggiustarsi il pallone e calciare in porta indisturbato. Finisce in lacrime. Fotografia di una stagione maledetta.

Man 6,5 – Gol a parte, il secondo, si sacrifica in fase difensiva. Quando ha campo diventa devastante.

72’ Valenti 5 – Entra per fare muro, rinforzare gli esterni. Ma non ci riesce. Il cross per Cerri nasce dalla sua zona.

Cornelius 6,5 – Assist prezioso per Kucka, lavora una infinità di palloni. Molti li gioca bene, si spende, lotta e non molla.

72’ Pellè 5 – Entra in ciabatte, sciupa subito una palla gol che Brugman gli serve male.

Kucka 6,5 – Si inserisce, favorito da Rugani che si fa attrarre dalla palla. Freddo davanti a Vicario, conferma che il Cagliari è la sua vittima preferita. Tre gol in tre partite in Sardegna. Non male. Si arrende al 45’, per un problema fisico.

dal 46’ Mihaila 6 – Strappi devastanti, imprendibile per i difensori del Cagliari piantati. Purtroppo non è lucidissimo sottoporta. Nell'ultimo sprint poteva appoggiare il pallone a Brugman che lo reclamava.

D’Aversa 5 – L’immagine del suo volto alla fine è la fotografia dell’annata maledetta. Segna Cerri, un parmigiano di San Secondo, che gira il coltello nella piaga di una squadra che adesso non ha più niente da chiedere. Il Cagliari mette attaccanti dentro, lui si barrica con difensori. Ma a 4’ dalla fine non porta a casa una partita che stava vincendo per 3-2.