Vigilia contro il Cagliari, Pecchia: "Non guardo la classifica, ma i miglioramenti di partita in partita"

C'è bisogno di una risposta dopo la sconfitta di sabato nel derby. Il Parma vola a Cagliari con la consapevolezza che c'è bisogno di fare di più per stare ai piani alti della classifica. "Negli occhi dei ragazzi deve rimanere vivo l'approccio alla partita di sabato - dice Pecchia in conferenza stampa -. Affrontiamo una squadra che ha voglia di fare la partita, di avere la palla e dominare la gara. Sarà totalmente diversa rispetto alla sfida contro il Modena. Sarà importante fare la fase di non possesso, troviamo una squadra di qualità che è molto simile a noi e a cui piace fare le stesse cose in genere piace fare a noi. Chi avrà più voglia di dominare vincerà la partita. Il campionato è ancora nella fase iniziale, nonostante siano state giocate 14 gare. Non guardo la classifica ma l'evoluzione della mia squadra. Fino ad ora siamo stati in grado di fare grandi cose nella gestione. Fare partite di qualità, fare partite sporche, di attesa e di dominio. Dobbiamo portare avanti il lavoro con continuità. Ci sarà un'altalena da qui alla fine, serve equilibrio. Noi dobbiamo essere proiettati sempre a migliorarci e pensare di partita in partita. E' chiaro che la sconfitta di brucia, c'era attesa giocavamo il derby e c'era la voglia della squadra di dare continuità al percorso intrapreso al Tardini. C'erano davvero tante motivazioni. Ci è scappata questa occasione, adesso facciamone tesoro. Chiaramente la squadra deve raggiungere un livello tale per cui deve essere pronta a reagire allo svantaggio eventuale".

Domani sarà il giorno del ritorno di Chichizola in porta: "Ormai è pronto, sarà della gara - ha detto Pecchia -. Mihaila? Sta bene, ha delle caratteristiche troppo diverse rispetto agli altri calciatori, sa anche andare senza palla. Determina, riesce a trovare la via del gol, riesce ad andare nello stretto. Per me ha 45', poi vediamo come andrà la partita. Man e Bernabé? Chi rientra dopo tante settimane va valutato su come gestisce il carico di lavoro. Indipendentemente da chi gioca però, dobbiamo pensare alla partita, a vivere la gara con una consapevolezza diversa. Sulle palle alte non vedo problemi, abbiamo struttura, qualità. Cambiare ogni cinque minuti ruolo non agevola nessuno e non è un vantaggio né per il giocatore né per la squadra. Ma per me significa arricchire il bagaglio di un giocatore. Sui cambi che vengono fatti ci lavoriamo in settimana perché ci hanno dato tanto. Ma sempre all'interno di una struttura ben chiara, non credo ci sia un'esagerazione in queste situazioni. Sia Bernabé che Vazquez hanno fatto bene in entrambe le posizioni. Pioli ha detto che gli piaceva la mia Cremonese? Allora è lui ad aver copiato. (ride ndr) Mi fa piacere, ci siamo sentiti con Pioli, conosco il suo passato e le sue origini. Mi piace vedere il Milan, questo non c'è dubbio".