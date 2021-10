Spal-Parma LE ULTIME | Tutino nel tridente, Juric: prove da titolare

Dal nostro inviato

FERRARA - Il Parma ha urgenza di trovare se stesso. A Ferrara con la Spal, la squadra di Maresca va a caccia di continuità e risultati, in vista della pausa per le nazionali, che servirà alla squadra per immagazzinare più nozioni tecnico-tattiche. Ancora senza Danilo e Man, Enzo è intenzionato a dare fiducia alla coppia Cobbaut-Valenti in difesa, con Delprato e Coulibaly sugli esterni.

A centrocampo la convocazione di Juric fa presupporre a un utilizzo del croato dal 1’, con Schiattarella insostituibile in mediana e Vazquez. Per il jolly Brunetta si profila un’altra partenza sulla stessa linea degli attaccanti, con Tutino e Mihaila.

Se Juric non dovesse essere pronto per fare il titolare, potrebbe esserci spazio per Correia nel tridente, e Brunetta a centrocampo con Schiattarella e Vazquez.

La Spal di Clotet da fiducia a Colombo, con Viviani ed Esposito in mediana a dare quantità e qualità alla manovra.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Viviani, Esposito; Seck, Mancosu, Crociata; Colombo. All: Clotet

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Cobbaut, Valenti, Coulibaly; Juric, Schiattarella, Vazquez; Brunetta, Tutino, Mihaila. All: Maresca