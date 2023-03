Agazzanese - Borgo San Donnino 0 - 1 | Biancazzurri a un passo dalla promozione

Il Borgo San Donnino vince di misura il big match contro l’Agazzanese e mette già un piede in Serie D con dieci punti di distacco dalla seconda in classifica. Nel primo tempo si fa preferire la squadra di casa che più volte sfiora la rete con Mastrototaro e Bragalini. Il San Donnino si fa vedere solo al 22’ con Ferretti che però non inquadra lo specchio dal limite.

Occasionissima poi per Delporto al 25’, ma il pallone termina di nuovo a lato di poco. Nel finale di primo tempo si intensifica la pioggia e i padroni di casa vanno vicino alla rete colpendo un palo con Forbiti. Ancora un legno per i piacentini al 43’, questa volta con Reggiani, poi si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa scende meglio in campo la squadra di Fidenza che mette subito pressione con Ferretti e al 58’ serve un miracolo di Borges su Setti. Continua a scendere la pioggia sempre più fitta e in campo la partita è estremamente combattuta, ma viene risolta poi dagli ospiti al 76’ quando Martinez trova la precisione mancata ai compagni in precedenza e batte Borges per lo 0-1 finale.