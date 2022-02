Agazzanese - Colorno 0 - 1 | I gialloverdi conquistano la vetta

Squadra in casa

Squadra in casa Agazzanese

Non doveva sbagliare oggi il Colorno e la vittoria puntualmente è arrivata. I tre punti conquistati questo pomeriggio contro l’Agazzanese hanno permesso ai gialloverdi di superare in classifica il Cittadella che oggi riposava (anche se ora i parmensi hanno una partita giocata in più), mettendo pressione alla squadra modenese.

Inoltre il Colorno ha messo altri punti tra sé e la terza, il Nibbiano&Valtidone, che è stata fermata oggi dal Salsomaggiore. Non è stata una passeggiata però e l’Agazzanese ha cercato di vendere cara la pelle, resistendo per tutto il primo tempo e cedendo solo al 50’ quando Toma ha trovato la rete del vantaggio e della vittoria. I gialloverdi hanno poi controllato fino al triplice fischio.