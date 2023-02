Agazzanese - Colorno 3 - 1 | I gialloverdi sprofondano

Squadra in casa

Brutta sconfitta per il Colorno nel big match in casa dell’Agazzanese che rimane sulla scia delle prime, mentre i gialloverdi scivolano sempre più indietro rispetto alle posizioni che contano. A sbloccare il risultato è Pastorelli per i piacentini al 17’, poi dopo appena cinque minuti i padroni di casa sono già sul 2-0 grazie al gol di Delfanti.

Nella ripresa il copione è lo stesso, con il Colorno che prova a recuperare il risultato e l’Agazzanese che contiene e prova ancora l’imbucata per chiudere il risultato; imbucata che arriva al 77’ quando conquista un calcio di rigore trasformato da Forbiti. Il Colorno trova solo la rete della bandiera al 96’ con Malivojevic.