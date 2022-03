Agazzanese - Felino 2 - 1 | I rossoblù si fanno rimontare nello scontro diretto

Sconfitta che brucia per il Felino nello scontro diretto per un miglior piazzamento nei play out in casa dell’Agazzanese. I rossoblù sono rimasti terzultimi, con un punto in più della SanMichelese e staccati proprio dagli avversari di giornata di tre lunghezze. A passare in vantaggio nel match di ieri sono stati proprio i parmensi che hanno conquistato un rigore al 20’, trasformato poi da Iaquinta. A quattro minuti dall’intervallo però i piacentini hanno trovato il gol del pareggio con Forbiti. Nella ripresa entrambe le squadre hanno provato a vincere e a riuscirci sono stati i padroni di casa grazie alla rete di Soumahoro al 62’. I tentativi del Felino di ricercare il pareggio non hanno poi avuto fortuna.