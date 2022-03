Agazzanese - Fidentina 1 - 2 | Petrelli e compagni quasi salvi

Vittoria per la Fidentina che può cominciare a festeggiare la salvezza, anche se ancora non matematica, dopo i tre punti conquistati sul campo dell’Agazzanese. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa dopo appena due minuti di gioco quando l’arbitro ha concesso un rigore piuttosto generoso, trasformato in maniera impeccabile da Mastrototaro. Reagisce però la squadra di Montanini e all’11’ arriva già il pareggio quando Piscicelli decide di provare una gran botta a incrociare di sinistro e batte un incolpevole Borges.

Al 15’ ci prova poi Rantier da fuori, ma il suo tiro si spegno sul fondo dopo aver sfiorato il palo. Al 44’ viene concesso un rigore anche alla Fidentina che non lo trasforma dal momento che Borges riesce a parare il tentativo di Scappi. Nella ripresa poi i ritmi calano leggermente e al 67’ ne approfitta Manica che con un diagonale mancino batte ancora il portiere di casa e consegna i tre punti in rimonta ai suoi compagni.