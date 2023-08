Agazzanese - Fidentina 2 - 1 | Esordio amaro per i granata

Sconfitta alla prima uscita stagionale per la Fidentina che nella gara 1 di Coppa Italia è stata battuta in casa dell’Agazzanese. Tutto è successo nel primo tempo quando i padroni di casa sono passati in vantaggio all’8’ grazie alla rete di Barba. Solo cinque minuti più tardi i granata parmensi sono riusciti a pareggiare i conti su rigore con Pallegrini, ma al 23’ è stato Forbiti a segnare il gol che ha significato la vittoria per i piacentini.

Ora la Fidentina è attesa dal derby col Salsomaggiore per la prima di campionato che si giocherà domenica 3 settembre. Gara 2 di Coppa Italia invece è in programma per il 20 settembre ma non si conosce ancora l’avversaria..