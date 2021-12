Agazzanese - Piccardo Traversetolo 1 - 2 | I padroni di casa finiscono in nove

Torna alla vittoria la Piccardo Traversetolo che conquista i tre punti sul campo dell’Agazzanese. Pronti via e Ridolfi viene atterrato dal portiere avversario conquistando un rigore che lo stesso giocatore trasforma al 3’ portando in vantaggio i gialloneri. Il possesso palla poi è dei padroni di casa che non riescono ad essere pericolosi mentre i parmensi cercano di sfruttare al meglio le proprie occasioni. Al 35’ è Mangiarotti a sfiorare il raddoppio, ma il suo tiro colpisce la traversa, poi il pallone finisce sui piedi di Rizzitelli che da due passi spara alto.

Il raddoppio arriva poco dopo, al 44’, con Rizzitelli che riceve da Mangiarotti e con un pallonetto batte il portiere avversario. Nella ripresa la Piccardo cerca di controllare il proprio vantaggio, ma al 57’ l’Agazzanese accorcia le distanze con Reggiani di testa su calcio piazzato. La partita diventa poi molto nervosa e i padroni di casa terminano in nove per le espulsioni di Gueye e Traorè per gioco scorretto. A questo punto il pallino del gioco torna in mano alla Piccardo che non trova lo spunto per chiudere definitivamente il risultato, ma riesce a gestire senza troppi pensieri fino al triplice fischio.