Agazzanese - Piccardo Traversetolo | Partita rinviata all'1 febbraio

E’ stata rinviata al 1 febbraio la partita in programma questo pomeriggio tra Agazzanese e Piccardo Traversetolo. I piacentini sono in piena lotta per raggiungere le prime della classe (Virtus Castelfranco e Borgo San Donnino), mentre i gialloneri stanno cercando di dare il massimo dopo un inizio di campionato piuttosto complicato che non ha permesso di rimanere da subito nella scia delle migliori.