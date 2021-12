Squadra in casa

Squadra in casa Agazzanese

Arriva solo un pareggio per il Salsomaggiore nello scontro diretto per la salvezza contro l’Agazzanese. I gialloblù parmensi sono passati in vantaggio al 40’ con Pellegrini, ma sono stati subito raggiunti da Casali che ha segnato a tempo praticamente scaduto. Nella ripresa nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sugli avversari.