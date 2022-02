Aglianese - Borgo San Donnino 1 - 1 | Biancazzurri recuperati nel finale

Squadra in casa

Squadra in casa Aglianese

Sfiora la vittoria il Borgo San Donnino che alla fine conquista solo il terzo pareggio consecutivo dall’arrivo in panchina di Nicolini. Partono bene i biancazzurri contro l’Aglianese e impegnano subito Ricco con Lancellotti che calcia di sinistro da distanza ravvicinata. Al 22’ serve un gran salvataggio sulla linea di porta di Porcari che sbarra la strada ad un tiro a botta sicura di Michelotto. Al 29’ arriva però il vantaggio dei parmensi Finocchio che dalla destra crossa al centro dell’area per Vecchi che di testa manda in rete.

Il Borgo va più volte vicino al raddoppio anche nella ripresa, ma spreca molto e nel finale l’Aglianese cresce sfiorando il pareggio all’83’ con Nieri che costringe Paganelli ad una grande parata, poi, nel primo minuto di recupero, arriva la doccia fredda per gli ospiti che subiscono la rete del pareggio segnata da Michelotto direttamente da punizione e il match si chiude sull’1-1.