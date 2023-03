Aglianese - Salsomaggiore 1 - 0 | Gialloblù retrocessi in Eccellenza

E’ finita con largo anticipo l’avventura del Salsomaggiore in Serie D. Anche se dovrà giocare ancora varie partite, la squadra gialloblù può già programmare la prossima stagione in Eccellenza essendo questa sera retrocesso matematicamente dopo la sconfitta in casa dell’Aglianese.

Come spesso è successo in questa stagione il Salso non ha demeritato in campo, meritando magari qualcosa di più, ma è stato punito dagli avversari che sono passati di misura. La rete decisiva è arrivata al 15’ quando Bigica si è inserito in area di rigore e ha tirato a incrociare battendo Frattini. Il match è continuato poi sul filo dell’equilibrio, ma i salsesi non sono mai riusciti a pungere.