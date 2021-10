Alcione Milano - Borgo San Donnino 2 - 1 | I borghigiani provano a recuperare nella ripresa, ma arriva la prima sconfitta

Arriva la prima sconfitta in campionato per il Borgo San Donnino che nella trasferta in casa dell’Alcione passa subito sotto di due reti poi prova la reazione, ma la rimonta non viene completata. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 9’ quando Morselli calcia un corner che viene recepito da Cannataro il quale fa da sponda per Manuzzi che di testa la mette in rete. Si demoralizza il Borgo e perde la concentrazione, favorendo così il secondo gol dei padroni di casa che arriva subito dopo, all’11’, quando Manuzzi dà una bella palla in verticale a Morselli che tira una botta di sinistro battendo l’incolpevole Frattini.

Al 19’ il portiere parmense diventa protagonista in positivo quando sventa alcune occasioni pericolosissime dei padroni di casa. I ragazzi di Baratta si fanno vedere solo al 39’ quando Vecchi prova un traversone interessante, ma Vinci lo blocca senza problemi. Al 44’, poco prima di entrare negli spogliatoi per l’intervallo, i borghigiani trovano la rete che riapre la partita con Caniparoli che approfitta di un po’ di confusione in area per battere Vinci. Nella ripresa entra meglio la squadra ospite, ma trova un portiere avversario in forma e anche un palo colpito da Soregaroli di testa su assist di Rossi. La partita è ancora molto combattuta, con i ragazzi di Baratta che provano in tutti i modi a recuperare, ma alla fine paga a caro prezzo le disattenzioni iniziali.