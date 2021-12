Schiattarella verso il rientro, Mihaila ancora out

Con l’Alessandria Beppe Iachini va a caccia della prima vittoria della sua gestione. L’allenatore del Parma sta lavorando sodo a Collecchio per cercare di far quadrare il cerchio dando alla squadra - rimaneggiata fisicamente da infortuni e mentalmente dai risultati che non sono quelli attesi - una convinzione e una struttura tale per cui si possa cominciare a fare sul serio la ‘guerra’ alle big per ridurre il gap con le prime della classe e rimanere in zona play off. Attualmente distante: più vicina ai bassi fondi e lontano solo tre punti dall’Alessandria, prossima avversaria in una giornata che per i crociati presuppone solo un risultato.

I tre punti mancano da un mese e mezzo, per la sfida ai grigi, Iachini potrebbe non avere a disposizione Mihaila. L’esterno romeno, ancora alle prese con il problema muscolare che lo tiene ai box dalla partita con il Cosenza, non è stato smaltito in maniera completa. A inizio settimana c’era una speranza di poter contare anche sul rientro dell’esterno, ma difficilmente sarà così. Senza Mihaila, il 3-5-2 di Beppe dovrà contare ancora sulla duttilità di Delprato e sulle scorribande di Andrea Rispoli.

Il tecnico potrà però consolarsi con i miglioramenti di Schiattarella. Il centrocampista ex Benevento è tornato a lavorare con la squadra, il problema che lo ha costretto a uscire anzitempo contro il Perugia sembra essere più lieve del previsto e non ha impedito di fatto all’ex Benevento di allenarsi con la squadra. Le alternative non mancano questa volta, con il tecnico che potrà valutarlo senza particolari ansie fino all’ultimo. Il rientro di Brunetta dopo la squalifica, spesso impiegato da regista davanti alla difesa, fa vivere in maniera più tranquilla la vigilia all’allenatore del Parma, che pare ancora intenzionato a dare fiducia alla coppia Inglese-Tutino davanti, con Man che insidia l’ex Cosenza.