Alsenese - Carignano 0 - 2 | Giallorossi sempre più dentro ai play off

Bella vittoria per il Carignano sul campo dell’Alsenese. I giallorossi così si portano sempre più saldamente all’interno della zona play off e mantengono il passo del Tonnotto San Secondo che oggi ha vinto con un bel poker sul Team Traversetolo. In terra piacentina il Carignano ha vinto per 2-0 portandosi subito in vantaggio al 4’ con Bacchini.

Il primo tempo poi si è chiuso sullo 0-1 con qualche buona azione anche da parte dei padroni di casa che non hanno però trovato il varco giusto per pareggiare. Nella ripresa ancora equilibrio e lotta sul campo dell’Alsenese, ma a spuntarla ancora una volta è stata la squadra parmense che ha segnato il raddoppio definitivo al 73’ con Ferretti.