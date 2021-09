Arriva la prima sconfitta in campionato per il Carignano che cade sul campo dei piacentini dell’Alsenese. A decidere il match è il gol di Panzetti che non lascia scampo alla squadra di Parma. Dopo le vittorie su Vigolo Marchese e Fiore Pallavicino arriva così una battuta d’arresto che non deve scoraggiare i giallorossi. La prossima gara in casa contro la Bobbiese sarà l’occasione per tornare subito a conquistare punti importanti.