Alsenese - Futura Fornovo Medesano 1 - 0 | Al 90' un errore di Bertolazzi regala la vittoria ai piacentini

Sconfitta che non rispecchia quanto visto in campo per il Fornovo Medesano che a subito una rete in casa dell’Alsenese, ora capolista solitaria. Match equilibrato e giocato ad armi pari tra le due squadre, deciso da alcuni episodi. Al 25’ primo brivido per i parmensi quando Cazzato atterra Panzetti in area ed è rigore: lo stesso numero 11 piacentino va a calciare, ma Bertolazzi para tenendo in partita i suoi. Alla mezzora della ripresa il Fornovo Medesano parte in contropiede e Bonini ferma Donelli lanciato come ultimo uomo verso la porta; il pallone entra in rete, ma solo dopo il fischio dell’arbitro che concede la punizione agli ospiti ed estrae il rosso per Bonini. Nonostante l’inferiorità numerica i padroni di casa continuano a crederci e al 90’ è fatale un errore di Bertolazzi, fino a quel momento migliore in campo: il portiere ospite lascia un pallone sul fallo laterale invece di spazzarlo in tribuna e i piacentini ne approfittano recuperando la sfera e andando al tiro dalla trequarti a porta sguarnita con Gambazza che decide il risultato finale.