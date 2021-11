Alsenese - Noceto 2 - 2 | I parmensi recuperano un doppio svantaggio

Buon pareggio del Noceto in casa della ex capolista Alsenese che passa in vantaggio dopo appena 17 secondi con Panzetti che si avventa su un brutto rinvio di Monteverdi e da distanza ravvicinata batte Lucani. Al 9’ ci provano ancora i padroni di casa con Mansour, ma questa volta Lucani è attento e para. Brivido al 33’ quando Corso su punizione colpisce la traversa e al 35’ si vede la prima occasione per gli ospiti con Delporto che di testa impatta un bel cross di Billone, ma Indolfi Raia respinge.

Nella ripresa arriva dopo 12 minuti il raddoppio dei padroni di casa con Corso che approfitta di un errore difensivo al centro dell’area e fulmina ancora Lucani. Sembra ormai fatta per l’Alsenese ma il Noceto reagisce e al 73’ conquista un calcio di rigore quando Messineo atterra in area Delporto che poi va sul dischetto e trasforma tirando all’incrocio dei pali. All’83’ arriva poi il definitivo pareggio dei parmensi: Pioli calcia una punizione dalla distanza e trova Delporto in area che spizza di testa per Pessiga: quest’ultimo da pochi passi di testa manda in rete e così termina il match.