Alsenese - Noceto 2 - 3 | Vittoria in rimonta per i gialloblù

Bella vittoria del Noceto che si riporta a tre punti dalla zona play off può cominciare a ritenere conclusa la lotta per la salvezza dopo un avvio di stagione da incubo. In casa dell’Alsenese però non è una passeggiata e i piacentini trovano il vantaggio al 28’ grazie alla rete di Luca Barbarini. Nel finale di primo tempo i padroni di casa raddoppiano al 44’ con Morini e pensano di aver messo in ghiaccio il risultato.

Nella ripresa entra bene però il Noceto che comincia a cercare la rete per riaprire il match e questa arriva quando sembra ormai tardi per ribaltarla: al 73’ infatti è Mbengue ad accorciare. Solo tre minuti più tardi però Pietropaolo raddoppia e porta i gialloblù al pareggio. Ora allora gli ospiti ci credono davvero e vengono premiati al 92’ quando Mbengue mette a segno la doppietta personale e il gol del 3-2 che ribalta il risultato.