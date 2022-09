Alsenese - Noceto 3 - 4 | Sorpasso e controsorpasso, ma vincono i gialloblù

Partita combattutissima tra Alsenese e Noceto nel primo turno di Coppa Italia ‘Minetti’, ma a spuntarla sono i parmensi che vincono per 4-3 sul campo dei piacentini. A passare in vantaggio sono proprio i gialloblù con Rossetto al 25’ e tre minuti più tardi arriva il pareggio dei padroni di casa con Bonini. Ancora Rossetti al 30’ trova una doppietta riportando in vantaggio i suoi, ma ancora arriva dopo solo tre minuti il pareggio dell’Alsenese con Cerati. Il primo tempo termina 2-2, poi nella ripresa i piacentini ribaltano il risultato al 58’ con Sutera. Al 73’ il Noceto conquista un calcio di rigore trasformato da Pioli e si ritorna in parità, poi al 77’ Pietropaolo decide il risultato riportando avanti i parmensi che vanno a giocarsi i trentaduesimi di finale, mentre l’Alsenese esce dalla competizione.